Aangepaste bezoektijden klinische patiënten van het AZP

De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vandaag bekend gemaakt, dat ingaande maandag 12 september 2022 de bezoektijden in voor opgenomen patiënten als volgt zijn: Er zullen twee (2) bezoekers per patiënt worden toegestaan.

Rooming in op de klasse afdeling is mogelijk tegen betaling. Hiervoor kan contact gemaakt worden met de opname administratie.

Rooming in voor één persoon bij kinderen is ook mogelijk van 21.00 uur tot 9.00 uur.

Op de Spoedeisende Hulp is er alleen bezoek in de middag van 16.30 – 17.30 uur. Op deze afdeling zal steeds één (1) bezoeker per patiënt worden toegelaten.