Suriname aangesloten bij Regionaal Platform Communicatie

Op 1 en 2 september heeft het communicatiecongres, de kracht van het Caribisch Koninkrijk plaatsgevonden in het World Trade Center te Curaçao. Communicatie professionals van de eilanden Bonaire, Curaçao, Aruba, Saba, St Eustatius, Saba en Suriname waren aanwezig om kennis uit te wisselen. Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) is uitgenodigd als keynote spreker om Interculturele communicatie te belichten.

De masterclass “de paraplu van Interculturele Communicatie” was een groot succes. In totaal hebben er 150 participanten deelgenomen aan het congres en de masterclass van Suriname. Het geheel is geopend door de Minister President Gilmar Pisas van Curaçao en staatssecretaris Alexandra van Nuffelen, koninkrijksrelaties en digitalisering.

Suriname heeft met de vertegenwoordiging van CCPR, voorzitter Angela van der Kooye, de toon gezet om ons land ook regionaal te positioneren op het gebied van Communicatie. Als keynote spreker, was het een enorme eer en een bekroning voor het harde werk dat er al sinds 2015 wordt verricht op het gebied van kennisuitwisseling, zegt Angela van der Kooye. Het communicatievak breed op de agenda plaatsen en nationaal, regionaal en internationaal communicatie professionals bij elkaar brengen, blijven belangrijke uitgangspunten van CCPR.

Het belang van kennisuitwisseling en het versterken van de capaciteit is noodzakelijk om communicatie naar een hoger niveau te tillen. Op de tweede dag van het congres is ook het Regionaal Platform Communicatie, opgericht, waarin Suriname ook is vertegenwoordigd. Vanuit Suriname, zijn er in totaal drie vertegenwoordigers in het platform. CCPR is verder ook een samenwerking aangegaan om deel te nemen aan toekomstige communicatie activiteiten op regionaal niveau. De kracht van communicatie, het thema in 2015, van het eerste communicatiecongres in Suriname, heeft hierdoor meer betekenis gekregen.

In Suriname wordt het communicatiecongres om de twee jaren georganiseerd. In 2021, in de covid19 pandemie heeft het communicatiecongres online plaatsgevonden met als thema, Wie is je vader, Wie is je moeder.