Militairen aangehouden voor diefstal onderdelen van auto’s

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend vier verdachten, waaronder twee militairen, aangehouden die bezig waren met het slopen van auto’s.

De verdachten werden in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 september door een gemengd team van Bestrijding Zware Criminaliteit aangehouden, ter zake gekwalificeerde en in vereniging gepleegde diefstal.

Het gaat om de burgers M.S.(26) en S.R.(30) en de militairen L.I. en W.I. beiden 26, meldt de woordvoerder van de Surinaamse politie Milton Bisschop. In het voertuig van een der verdachten werden tal van werk- en breektuigen aangetroffen.

De verdachten hebben vermoedelijk meer op hun kerfstok. In de afgelopen periode is er op verschillende data aangifte gedaan van diefstal van onderdelen van voertuigen. Op politiebureau Flora is er bijvoorbeeld sprake van 6 aangiftes zegt Bisschop.

De politie is druk bezig met de zaak. Bisschop deelt verder mee dat in het kader van het Zero tolerance beleid de politie preventief en Repressief blijft optreden. “We gaan het gezamenlijk doen en daarom hebben we de hulp van de samenleving nodig”, aldus de KPS woordvoeder.