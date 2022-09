Een 8-jarige jongen is zondag verdronken tijdens het zwemmen bij Vier Kinderen in Suriname.

Volgens de politie was de jeugdige samen met zijn vader, zus en familieleden ter plaatse. De jongen was aan het zwemmen en is op een bepaald moment in de diepte verdwenen.

De vader zocht zijn zoon in het water en trof hem levenloos aan. Er werd getracht hem te reanimeren, maar zonder het gewenste resultaat.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.