In water gevonden lichaam is van 63-jarige bekende uit de buurt

De naakte man die zondagmorgen dood in het water werd aangetroffen nabij de sluis van crematieoord Weg naar Zee in Suriname, is de 63-jarige Chanderdat Haripersad.

Enkele vissers hebben het lijk van de man ontdekt en terstond de politie ingeschakeld. In eerste instantie dacht men dat het om een lijk van een vrouwspersoon ging.

Nadat het stoffelijk overschot uit het water werd gehaald herkenden de buurtbewoners het als te zijn van een bekende man uit de buurt, die zich haast elke dag aan alcohol te goed deed.

Het vermoeden bestaat dat de man tijdens het baden te water is geraakt en daarbij is verdronken. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam naar het mortuarium vervoerd.