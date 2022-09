Auto die boot op trailer trekt over de kop na aanrijding

Een personenwagen, die een boot op een trailer trok, is zondag op de hoek van de Franchepanestraat en Lalla Rookhweg over de kop geslagen en in de berm beland na een aanrijding.

Twee personen raakten gewond en zijn met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Vernomen wordt dat een personenauto (foto onderaan) op de hoek de rijbaan van de wagen met trailer doorkruiste. Er ontstond een zware boting met als gevolg dat het voertuig van de benadeelde over de kop sloeg.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

