10 mensen inheemse gemeenschap Canada doodgestoken

De Canadese politie zoekt deze twee mannen, nadat zondag 10 mensen werden doodgestoken op diverse locaties in de afgelegen inheemse gemeenschap James Smith Cree Nation en het nabijgelegen Weldon.

Het gaat volgens de politie om de 31-jarige Damien Sanderson en de 30-jarige Myles Sanderson (foto). De politie is een klopjacht gestart om de mannen aan te houden.

Bij de steekpartijen zijn ook zo’n vijftien mensen gewond geraakt. De politie vreest voor meer slachtoffers. Het is een van de ergste bloedbaden in het land van de afgelopen jaren.

Over de toedracht is verder nog weinig duidelijk. Een deel van de slachtoffers zou willekeurig zijn gekozen. In een verklaring van de inheemse organisatie ‘Federation of Sovereign Indigenous Nations’ komt naar voren dat het motief drugsgerelateerd zou kunnen zijn.

“Dit is de vernietiging waar we mee te maken krijgen als er schadelijke illegale drugs in onze gemeenschappen terechtkomen”, zou de organisatie hebben verklaard schrijft de NOS.