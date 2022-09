Deze scooter is gisteravond gestolen tijdens de Caribbean Music Jam in het André Kamperveen stadion.

Het is onbekend hoe het rijtuig is buitgemaakt, ondanks binnen als buiten het stadion druk was.

De eigenaar looft een belong van 1000 euro uit voor wie hem de gouden tip bezorgt.

De politie heeft de aangifte opgenomen en is gestart met het onderzoek. Eenieder wordt gevraagd die het scooter ziet, contact op te nemen met de wetsdienaren.