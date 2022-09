Rijden als een gek eindigt met auto in trens Nieuw Weergevondenweg

Deze personenauto in zaterdag in de trens beland langs de Nieuw Weergevondenweg. Het had een haartje gescheeld of een mast van de NV Energie Bedrijven Suriname was wederom kapotgereden.

Volgens omstanders reed de bestuurder als een gek over de weg reed en bracht hij zijn medeweggebruikers ernstig in gevaar.

Op een bepaald moment zou hij de controle over het stuur verloren hebben, waarna het voertuig in de trens belandde.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De wagen heeft aanzienlijke schade aan de voorkant opgelopen.