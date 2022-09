Enorme ravage en vijf gewonden na zware aanrijding

Bij een zware aanrijding vanmiddag aan de Welgedacht A-weg in Suriname, zijn meerdere gewonden gevallen. Het ongeval tussen twee voertuigen gebeurde toen een van de bestuurders afsloeg, terwijl de andere inhaalde.

Beide voertuigen reden over bovengenoemde weg toen de voorrijder de Kamalweg de Kamalaweg rechts insloeg. De auto daarachter haalde precies op dat moment in. Het gevolg was een flinke botsing waarbij een van de voertuigen over de kop sloeg en de andere op z’n zij eindigde (foto).

Er was sprake van een enorme ravage. Ook een houten stroompaal van EBS sneuvelde bij het verkeersongeval (foto onder).

Volgens de eerste berichten zijn zeker vijf personen gewond geraakt, waaronder twee kinderen. Ze zijn met twee ambulances afgevoerd naar de SEH.

Diverse afdelingen van de Surinaamse politie zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.