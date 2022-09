Open Science Award voor historische database Suriname

Het Nationaal Archief Suriname en de Geschiedenisopleiding van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebben een Open Science Award ontvangen voor hun rol in de ontwikkeling van de Historische Database Suriname. De prijs werd uitgereikt tijdens het Open Science Festival dat op 1 september in Amsterdam werd gehouden.

De jury roemt de manier waarop het archief en de opleiding, samen met partners in Curaçao en Nederland en met honderden vrijwilligers, werken om de bevolkingsarchieven van Suriname openbaar te maken voor onderzoek, culturele projecten en familiehistorie.

Met de Open Science Awards erkent en beloont de organisatie van de Nationaal Open Science Festival onderzoekers die Open Science hebben gebruikt om hun onderzoek toegankelijker, transparanter of reproduceerbaarder te maken. De focus lag op maatschappelijke betrokkenheid, waarbij met name de samenwerking tussen wetenschappers en mensen buiten de wetenschap belangrijk is.

Slavenregisters

De Historische Database van Suriname en Curaçao (HDSC) is een samenwerking van het Nationaal Archief Suriname, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het Nationaal Archief van Curaçao en de Radboud Universiteit in Nederland. Samen met ongeveer duizend vrijwilligers werken ze al sinds 2017 aan een online open database met demografische gegevens van de bevolking van Suriname en Curaçao tussen ongeveer 1830 en 1950. Al deze informatie komt vrij online beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders.

Daarvoor worden bij het Nationaal Archief Suriname archieven gedigitaliseerd, die vervolgens door vrijwilligers worden omgezet in een database, zodat iedereen online naar haar of zijn voorouders kan zoeken. Afgelopen jaren heeft de HDSC al de zogenaamde ‘slavenregisters’ gepubliceerd, met details over levensgebeurtenissen van individuele mensen die in slavernij leefden.

Sinds 2018 staan de Surinaamse slavenregisters online. Binnenkort zijn deze registers ook op de nieuwe website van het Nationaal Archief Suriname in te zien via: www.nationaalarchief.sr. Op deze website worden zullen komende jaren ook de Surinaamse geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten worden gepubliceerd uit de periode 1828-1921.