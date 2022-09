Narcoticabrigade houdt drugsverdachte aan

Leden van de afdeling Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname, hebben in de avond van donderdag 1 september aan de Nieuw Weergevondenweg de drugverdachte Glenn B. voor een winkel in de kraag gevat.

Hij verkocht zogenaamd sterke drank, terwijl hij ook marihuana en hasj verkocht. Verder werd er op hem ook nog 20 pakjes illegale sigaretten aangetroffen, meldt KPS.

De wetsdienaren deden vervolgens een druglocatie aan de Kwattaweg aan. Daar zijn geen verdachten aangehouden, maar wel 59 XTC-tabletten, 540 gram marihuana en 52 gram hasj onbeheerd aangetroffen.

De op beide locaties aangetroffen drugsoorten werden in beslag genomen. Glenn werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Glenn in verzekering gesteld.