Jubilerende Roué Verveer in november weer naar Suriname

Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat de bekende Surinaams-Nederlandse comedian Roué Verveer voor het eerst het theater in ging met z’n eigen show. “Na 20 jaren, kaal en grijs krijg ik er nog steeds geen genoeg van” aldus Roué, die in november weer een aantal shows geeft in Suriname.

Van 23 tot en met 27 november is Roué in Paramaribo te zien met de voorstelling ‘Zullen we maar weer‘. De kaartverkoop start zaterdag 1 oktober 2022 om 09.00u bij Zus en Zo aan de Grote Combeweg 13 en Bori Tori aan de Zonnebloemstraat 44.

“Ik kan nu al niet wachten op november”, aldus de comedian die Surinaamse comedy toppers als Pres Juriaantje, Sally en Cher Spalburg in het voorprogramma heeft staan.

Roué heeft in de afgelopen 20 jaar, vanaf 3 september 2002, maar liefst 10 one-manshows gegeven. In Nederland gaat hij vanaf 14 september weer mensen keihard laten lachen in de theaters met zijn voorstelling ‘Zo goed als nieuw‘. Check de speellijst op www.roueverveer.nl.