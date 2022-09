Cambio’s verkopen US$ nu voor SRD 26 en meer

De wisselkoersen in Suriname zijn vandaag wederom gestegen naar een ongekende hoogte.

Bij de cambio’s wordt de US-dollar nu tussen de SRD 25.60 en 25.80 opgekocht en voor SRD 26 en meer verkocht. De euro wordt tussen de SRD 25.25 en 25.45 opgekocht en tussen de SRD 25.60 en 25.80 verkocht.

De koersen stijgen nu weer dagelijks in het land. Vernomen wordt dat de stijging onder andere komt doordat de vraag naar vreemde valuta groter is dan het aanbod. De verwachting is dat de koersen de komende dagen zullen blijven stijgen.

Bij de verkiezingen van 2020 had president Chandrikapersad Santokhi beloofd dat de VHP bij regeermacht met een aantal maatregelen zou komen om de wisselkoers binnen twee jaar te stabiliseren en terug te brengen onder SRD 7 voor de Amerikaanse dollar. Nu meer dan twee jaar later is de koers niet gedaald, maar juist verder gestegen.