Auto slaat meerdere keren over de kop na wilde inhaalactie

Deze personenauto is vrijdagavond kort voor middernacht meerdere keren over de kop geslagen na een wilde inhaalactie van de bestuurder aan de Duisburglaan in Suriname. Verbazingwekkend genoeg landde de wagen weer op vier wielen.

Een jonge vrouw is gewond achter het stuur aangetroffen en per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Zij was met haar vriend in de wagen, die lichtgewond raakte. Volgens omstanders reed de man het voertuig en heeft hij na het ongeval zijn vriendin achter het stuur laten zitten.

De personenauto reed over de Duisburglaan richting het hoofdbureau van politie. Ter hoogte van Eucon haalde de bestuurder zijn voorrijder roekeloos in en verloor hij de controle over het stuur.

De voorrijder werd geramd en vervolgens sloeg de veroorzaker met het voertuig meerdere keren over de kop, waarna het weer op vier wielen landde.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. De zwaar beschadigde wagen van de roekeloze bestuurder is in beslag genomen en door een sleepdienst afgevoerd. Het voertuig van de voorrijder heeft aanzienlijke schade opgelopen, maar is wel rijbaar. De bestuurder heeft de wagen naar huis gereden.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Het onderzoek duurt voort.