Vrouw neemt taxi met vriend en laat hem in val van rovers lopen

De verdachten Stanley A. (46) en de 40-jarige Gordon L. zijn op respectievelijk woensdag 24 en donderdag 25 augustus ter zake een beroving door de politie aangehouden. Stanley is door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden en Gordon door leden van de afdeling Kapitale Delicten (KD).

De taxichauffeur Henk A. deed op zondag 21 augustus aangifte van deze beroving bij de politie van het bureau Latour. Volgens verklaring van de aangever had hij een klant en zijn vriendin in de omgeving van de Tout Luit Foutweg opgehaald. Tijdens het rijden gaf de vriendin aan dat zij iets moest ophalen aan de Acaraistraat te Winti Wai.

Bij aankomst op dat adres stapten de klant en zijn vriendin uit, terwijl de taxichauffeur in de auto wachtte. Op een bepaald moment hoorde Henk zijn klant schreeuwen dat hij werd beroofd, waarbij er ook schoten werden gelost. Uit vrees keerde de taxichauffeur zijn voertuig en stelde de politie van het bureau Latour direct in kennis, meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren speelden gelijk in op de melding en troffen bij aankomst op het adres niemand aan. Omstanders hielden de politie voor dat na de schotenwisseling een voertuig in volle vaart was weggereden. Aan de hand van het doorgespeelde kentekennummer kon Stanley op 24 augustus worden aangehouden en zijn kompaan Gorden op 25 augustus. Twee andere kompanen zijn nog voortvluchtig.

Onderzoek wees uit dat de vier verdachten de klant moesten beroven van zijn geld en sieraden van geel metaal. Aangezien zij geen geld en sieraden vonden bij de klant, reden zij met het slachtoffer naar het PWB project en lieten hem in een verlaten zijstraat achter.

Het vermoeden bestaat dat de vriendin de uitlokker is van het gepleegde stafbare feit. Zij is nog niet achterhaald. Het onderzoek in deze zaak wordt door de afdeling Kapitale Delicten voortgezet.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten Stanley en Gordon in verzekering gesteld.