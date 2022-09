Zes familieleden verdronken bij reddingspoging zusters na ongeluk bij maken selfie

Het maken van een selfie op een familie-uitje is zondag veranderd in een tragedie, waarbij zes personen verdronken bij de bekende Ramdaha Falls van Chhattisgarh in India.

Twee zussen, Shraddaha en Shweta Singh, 14 en 22 jaar oud, probeerden een selfie te maken toen de jongere zus haar evenwicht verloor, in de problemen raakte en in het water viel.

Haar zus en andere familieleden schoten Shraddaha te hulp, waarbij broer Himanshu Singh (18), neef Rishabh Singh (24) en zijn vrouw Sulekha Singh (22), in het water sprongen. Ook de broers Abhay Singh (22) en Ratnesh Singh (26) gingen in het water om hun dierbare te redden.

Binnen een fractie van seconden begonnen alle familieleden te verdrinken. Omstanders waarschuwden de autoriteiten en er werd een zoek- en reddingsactie met de hulp van duikers van de State Disaster Emergency Relief Force (SDERF) gestart.

De lichamen van drie personen zijn zondagavond gevonden en uit het water gehaald en van drie anderen werden maandagochtend geborgen. Alleen Sulekha werd levend uit het water gehaald. Zij is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

De politie heeft laten weten dat de bezoekers in het water zijn geweest, ondanks de aanwezigheid van een waarschuwingsbord waarop dit wordt afgeraden.