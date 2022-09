Security guard pleegt roofoverval op juwelierszaak met dienstwapen.

Een man die afgelopen dinsdag een mislukte gewapende roofoverval bij een juwelierszaak te Saron pleegde, is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), in samenwerking met agenten van bureau Nieuwe Haven.

Het gaat om de 33-jarige G.M. die bij een security bedrijf in Suriname werkzaam is. De verdachte zou vermoedelijk zijn dienstwapen hebben gebruikt tijdens de overval. Hij kon echter niets meenemen en sloeg te voet op de vlucht.

Omdat een beveiligingscamera hem in beeld bracht (foto) kon hij na uitgewerkte informatie aangehouden worden, waarna hij werd overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. Het vuistvuurwapen waarmee het strafbaar feit zou zijn gepleegd is aangetroffen en in beslag genomen.

De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.