Man wil nier doneren aan patiënt, maar alleen in ruil voor huis en perceel in Suriname

Het zit de 62-jarige Sandra niet mee. Na een levertransplantatie, gingen haar nieren flink achteruit en is ze al jaren naarstig op zoek naar een nierdonor. Ten einde raad plaatste de in Nederland woonachtige nierpatiënt een oproep op Facebook. Kort daarna kreeg ze een reactie; een man uit Suriname is bereid een nier aan haar te doneren, maar alleen in ruil voor een huis met perceel in Suriname.

Sandra schrok van het bericht van de man. “Het is natuurlijk niet niets om een nier af te staan, maar ik heb niet de middelen om de tegenprestatie te realiseren. Het is dan wrang om te horen dat iemand wel bereid is zijn nier te doneren, maar tegelijkertijd iets materialistisch ervoor terug vraagt”, zegt ze tegen de redactie van Waterkant.Net.

Hij is overigens niet de enige die met een voor haar onredelijke eis kwam; ze kreeg een paar reacties van mensen die een nier wilden afstaan, in ruil voor de Nederlandse nationaliteit. Sandra heeft een aantal dagen wakker gelegen van de berichten en raakte gedemotiveerd in haar zoektocht. Gelukkig konden haar vrienden haar overtuigen om door te gaan met zoeken.

Haar oproep en een YouTube filmpje zijn hieronder terug te zien:

Hallo lieve lezers,

Mijn naam is Sandra Bunsee. Ben 62 jaar. Woonachtig in Nederland. Heb al bijna 4 jaar nierfalen, waardoor ik opzoek ben naar een nierdonor. Het is inmiddels mijn zoveelste zoektocht om iemand te vinden die mij zou willen helpen met een gezonde nier, waardoor ik weer kan leven.

Momenteel staat mijn leven stil. Elke dag moe zijn en geen energie hebben om iets leuks te kunnen doen, gaat ten koste van mijn gemoedstoestand. Ik hoop van harte dat er 1 persoon is die mij mijn leven weer terug kan geven. Ik weet dat ik niet om iets kleins vraag/ eigenlijk is het geen vraag, maar een smeekbede.

Ik heb nog zoveel liefde in mij en nog zoveel om voor te leven. Zou graag nog wat verlenging van leven willen en dat kan alleen door jou.. Jij die mij wilt helpen. ❤

Aanvulling:

Ik heb bloedgroep AB positief.

Kan van alle bloedgroepen ontvangen.

Het is niet erg als de donor hogebloedruk of suikerziekte heeft, die met 1 pilletje stabiel is.

En natuurlijk verder gezond is.

Delen is lief.❤