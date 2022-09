In Guyana aangetroffen skelet is van vermiste Surinaamse visser

De skelet resten die op zaterdag 27 augustus langs de kust van Eversham, Corentyne in Guyana werden gevonden, zijn geïdentificeerd als die van de vermiste Surinaamse visser Wazir Shaw (45).

Deze visser werd sinds 9 augustus vermist in Nickerie. De familie in Suriname heeft na de ontdekking van het skelet, dit meteen herkend als te zijn van hun vermiste dierbare. Hij had een plaat in zijn linkerbeen en dat was doorslaggevend voor hen.

Op dezelfde dag na de ontdekking stapte een broer van de vermiste visser naar de politie van Nickerie. Hij verklaarde dat het het stoffelijk overschot van zijn broer Wazir betreft. De Surinaamse politie maakte telefonisch contact met de Guyanese politie, die echter te kennen gaf dat de aangetroffen menselijke resten aan een 10-jarige zou toebehoren.

De familie nam hier geen genoegen mee, waarna een broer toch naar Guyana overstak om het skelet te identificeren. Het lukte de familie samen met de politie op basis van de metalen plaat in zijn linkerbeen het stoffelijk overschot te identificeren.

Ondanks alles heeft de politie van Guyana de Surinaamse politie niet op de hoogte gesteld over de identificatie. Woensdag maakte de redactie van Waterkant.Net nog contact met de politie van Nickerie, die aangaf dat het niet duidelijk bij hen was of het om de vermiste visser ging.

De stoffelijke resten van de man zijn inmiddels in Guyana begraven.