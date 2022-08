Flinke ravage na zware aanrijding tussen lijnbus en personenwagen

Bij een zware aanrijding woensdagavond aan de Gompertstraat in Suriname, is één persoon gewond geraakt en met een ambulance afgevoerd. De Surinaamse brandweer moest assistentie verlenen vanwege een beknelling.

Naar verluidt zou de bestuurder van de personenwagen op de rijhelft van de lijnbus zijn belandt met als gevolg een zware botsing.

De brandweer was ter plaatse om hulp te bieden nadat een persoon in de personenwagen bekneld was geraakt. Beide voertuigen zijn zwaar gehavend en werden per sleepdienst afgevoerd.

De Surinaamse politie is op moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek.