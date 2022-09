Dief op basis van camerabeelden achterhaald

De 28-jarige Kevin R. is door de politie van Latour aangehouden, omdat hij geld en mobiele telefoons uit de werkruimte van Kleine Cars aan de Latourweg in Suriname heeft weggenomen.

De buit betreft 500 SRD en twee zaktelefoons. Ten tijde van de daad waren de arbeiders buiten de werkruimte bezig met werkzaamheden. Toen de arbeiders na enige tijd binnenkwamen ontdekten zij de diefstal.

Er werd gekeken naar camerabeelden en aan de hand daarvan is Kevin achterhaald. Een van de buitgemaakte telefoon is teruggevonden bij een heler. Deze is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie heengezonden.

Kevin ontkende bij zijn voorgeleiding de diefstal van het geld. Met betrekking tot de diefstal van de zaktelefoons verklaarde de verdachte dat hij beroofd is van de tweede mobiele telefoon. Na afstemming met het OM is Kevin in verzekering gesteld.