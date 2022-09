Brunswijk over kiesregeling: ‘Un kan kenki san un wani, mi ne frede!’

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gisteren flink van zich afgebeten inzake een eventuele wijziging van de Kiesregeling. Brunswijk zegt dat hij niet bang is hiervoor en roept alle binnenlandbewoners, Marrons en Inheemsen, op om bij de volgende verkiezingen in Suriname massaal op hem te stemmen.

Volgens de ABOP leider is hij klaar voor alles wat men brengt. “Ze kunnen die zetels van het Surinaamse binnenland weghalen en naar Paramaribo brengen, dan laat ik ze zien wie Bravo is”, aldus Brunswijk. Hij gaf aan dat hij al twee jaar terug verhuisd is naar Paramaribo en dat de strijd dan daar zal plaatsvinden.

“Dan ga ik ga ze wijzen dat deze Brunswijk niet onder zal doen voor geen enkele NPS, geen enkele VHP of geen enkele NDP voor niemand! Dja na slagveld!” aldus een felle Brunswijk. Hij vind de ABOP een nationale partij is die bestaat uit alle bevolkingsgroepen, maar waarvan de basis wordt gevormd door Marrons.

“Ik ben een soldaat en een strateeg. Laat ze maar wijzigen en als ze klaar zijn kunnen ze me melden. Dan kom ik met mijn systeem”, aldus een saluerende Brunswijk (foto) tegen Radio ABC Online.

Afgelopen dinsdag is een studiegroep in het leven geroepen die belast is met het bestuderen van het besluit van het Constitutioneel Hof inzake de toetsing van de Kiesregeling. Zij moet zich op zeer korte termijn hierover buigen om zichtbare resultaten te leveren.