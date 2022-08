Nieuwe BTW wet en tarief (10%) door parlement Suriname aangenomen

Op dinsdag 30 augustus is de wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) door de meerderheid in de Nationale Assemblee in Suriname aangenomen. Deze wet zal de huidige wet Omzetbelasting vervangen. De BTW gaat in op 1 januari 2023.

Na gesprekken met diverse stakeholdersgroepen en zorgvuldige afwegingen, is er uiteindelijk voor gekozen het algemeen BTW-tarief te stellen op 10%.

Nu de wet is goedgekeurd, zal de Surinaamse belastingdienst verder werken aan de implementatie van de wet. Het ontwikkelen van benodigde softwaresystemen, in kaart brengen van processen en trainen van personeel zijn zaken waaraan onder andere wordt gewerkt.

Binnenkort wordt er een start gemaakt met het verstrekken van algemene informatie aan de samenleving. Ook zal er speciale voorlichting en bijstand zijn voor ondernemers die ondersteuning nodig hebben bij de invoering van BTW binnen hun organisatie.