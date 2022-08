Man (30) twee weken vermist; voor het laatst in Suribetshop gezien

Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft dinsdag een opsporingsbericht naar buiten gebracht van de vermiste Jurgen Raoel Norah. De 30-jarige man is nu ruim twee weken vermist.

Hi is op maandag 15 augustus voor het laatst gezien in een Suribetshop aan de Meursweg in het district Para. Hij is sedertdien niet huiswaarts gekeerd.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om contact te maken met de politie van ressort Rijsdijk op de telefoonnummers 352254 en 352020 en het Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.