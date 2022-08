Haïtiaan zonder rijbewijs duikt met auto trens in; “A rem no pak dan mi broeja”

Een Haïtiaan, die niet in het bezit is van een rijbewijs, is dinsdagavond met een personenauto in de trens beland op de hoek van de Zonnebloem- en Goudenregenstraat in Suriname.

De bestuurder en een mede-inzittende wisten zelf uit het voertuig te komen. Zij bleven ongedeerd.

De automobilist reed over de Goudenregenstraat richting Zonnebloemstraat. Naar zijn zeggen sloeg hij op de hoek rechts af, maar plotseling pakten de remmen niet. Hij meent daardoor in de war te zijn geraakt. “A rem no pak dan mi broeja”. De vreemdeling reed het voertuig regelrecht in de trens.

De politie kreeg van buurtbewoners de melding van het eenzijdig verkeersongeval. Een sleepdienst werd vervolgens ingeschakeld om de auto uit de trens te halen.