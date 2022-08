Dienstwapen gestolen uit geparkeerd voertuig

Een dienstwapen met 12 scherpe patronen van een gepensioneerde brigadier van politie, is dinsdag ontvreemd uit zijn voertuig aan de Jodenbreestraat in Suriname. Behalve het wapen is ook nog een tas inhoudende 1.100 SRD, sleutels en andere belangrijke documenten buitgemaakt.

Volgens de aangever parkeerde hij zijn auto aan de Jodenbreestraat. Terwijl hij bezig was te parkeren tikte een man op zijn auto met de mededeling dat hij niet goed had geparkeerd. De ex-politieman stapte uit zijn auto, omdat er keihard op de auto werd geslagen.

Daarna ontstond er een woordenwisseling tussen beiden. Een derde persoon maakte gebruik van de situatie. Hij begaf zich in de auto en pakte de tas weg met daarin de voornoemde spullen.

Toen de benadeelde zich weer in de auto begaf kwam hij tot de ontdekking dat zijn tas met inhoud was weggenomen. Hij schakelde de politie in, die ter plaatse ging voor onderzoek. Er zijn camerabeelden waarop de handelingen zijn vastgelegd.

Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.