Wederom skelet gevonden langs Guyanese kust

Afgelopen weekend is er in buurland Guyana weer een skelet aangetroffen langs de kust. Zondag werd bij de Guyanese politie melding gemaakt van de vondst van een schedel.

Een groep mannen die zondagmiddag krabben aan het vangen waren, stuitte op een schedel. Er werd die avond hiervan aangifte gedaan op het politiebureau van Wales. Een team van politieagenten ging maandag op onderzoek uit.

Tijdens het ingestelde onderzoek stuitte men op meerdere menselijke resten. Bij elkaar bleek het te gaan om een skelet (foto). De resten werden gefotografeerd en meegenomen naar de recherche, waar de volgende dag forensisch onderzoek zou worden gehouden.

Zaterdag werd de politie in Berbice ook al op de hoogte gebracht van de vondst van een menselijk skelet langs de Corantijnkust. De stoffelijke resten, vermoedelijk van een man, werden toen ontdekt door een veehouder. Er werd rekening mee gehouden dat de stoffelijke resten van een visser kunnen zijn of iemand anders die vanuit buurland Suriname aangespoeld is.