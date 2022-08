Verdachten Hakrinbank megafraudezaak voorgeleid: twee auto’s in beslag genomen

De vrouwelijke bankmedewerker Sharon Z. en haar vriend worden vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dit bevestigt hun advocaat Maureen Nibte tegenover Waterkant.Net.

Beide verdachten werden afgelopen week door de politie van de afdeling Fraude gearresteerd, in verband met ontdekte fraude bij de Hakrinbank in Suriname.

De bankmedewerkster zou onlangs een bedrag van 7 miljoen SRD hebben overgemaakt op de rekening van haar vriend. Na de ontdekking van deze onregelmatigheden meldde Sharon zich ziek op het werk.

Vernomen wordt dat het Surinaamse Openbaar Ministerie nadat de zaak aan het rollen kwam, veel onregelmatigheden had geconstateerd. Zo reden beide verdachten elk een Toyota Hilux Rocco, ter waarde van meer dan 50.000 USD.

Beide voertuigen zijn in opdracht van het OM in het belang van het onderzoek in beslag genomen.

Advocaat Nibte zegt dat ze nog geen contact met haar cliënten heeft gehad, omdat er contactverbod is opgelegd. Ze weet inhoudelijk nog niets van de zaak. Het onderzoek duurt voort.