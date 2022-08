Tweede geval van apenpokken in Guyana

In Guyana is een tweede geval van apenpokken vastgesteld. Dat heeft minister Frank Anthony van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt.

De bewindsman gaf geen details over het geval. Volgens bronnen gaat het om vrouw van in de dertig zonder een recente reisgeschiedenis. Zij is opgenomen in het Infectious Diseases Hospital.

Vorige week is het eerste geval in het land geregistreerd. Het gaat om een 57-jarige chauffeur van het openbaar vervoer. Hij was ook opgenomen in het Infectious Diseases Hospital.

Anthony heeft meermaals verzekert dat Guyana zich op het virus heeft voorbereid en is toegerust om de situatie aan te pakken.