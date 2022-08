Piloten Air France vechten in cockpit tijdens vlucht

Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Air France zijn geschorst nadat ze met elkaar hebben gevochten tijdens een vlucht in juni van Genève naar Parijs.

Het tweetal kreeg kort na het opstijgen uit Genève een woordenwisseling over een nog onbekende kwestie. Op een gegeven moment zou een van de piloten een klap hebben uitgedeeld en grepen ze toen elkaar vast, meldt de Zwitserse krant La Tribune.

Het cabinepersoneel kwam tussen de piloten waardoor erger is voorkomen. Een bemanningslid bracht de rest van de vlucht in de cockpit door om toezicht op ze te houden. Volgens de luchtvaartmaastchappij heeft de ruzie geen invloed gehad op de vlucht en het toestel werd veilig aan de grond gezet in Parijs.

Het nieuws over de ruziënde piloten kwam naar buiten nadat het Franse luchtonderzoeksbureau BEA vorige week woensdag een rapport naar buiten bracht waarin melding wordt gemaakt van meerdere incidenten waarbij piloten van Air France de veiligheidsprocedures overtreden.