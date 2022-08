Nederlandse commando (26) dood na drive-by shooting in Amerika

Afgelopen weekend werden drie Nederlandse commando’s, die in de Amerikaanse stad Indianapolis waren voor een training, neergeschoten. De mannen zouden vanuit een rijdende auto zijn beschoten. Twee raakten gewond en één van hen overleefde de drive-by shooting niet.

Volgens de burgemeester van de stad was er voorafgaand een ruzie in een bar, waarna de Nederlandse militairen teruggingen naar hun hotel. In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.30u was er een drive-by shooting waarbij de drie militairen geraakt werden.

Maandag liet het ministerie van defensie weten dat één van de drie Nederlandse commando’s in de afgelopen nacht aan zijn verwondingen was overleden. Volgens Amerikaanse media gaat het om de 26-jarige Simmie Poetsema.

De politie van Indianapolis zei dat ze geloven dat een soort van woordenwisseling tussen de drie slachtoffers en een andere persoon of personen tot de schietpartij heeft geleid. Er zijn geen arrestaties verricht.

De Metropolitan Police Department van Indianapolis zei maandagmiddag in een persbericht dat de andere twee slachtoffers verwondingen hebben die niet levensbedreigend zijn.