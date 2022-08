Kapitein vissersboot verdronken: lijk geborgen

Nabij de kust van Albina en Frans-Guyana is een 25-jarige kapitein van een vissersboot op maandag 29 augustus verdronken. Niet lang daarna werd zijn ontzielde lichaam door vier bemanningsleden uit zee opgevist.

Ze voeren toen vandaar uit naar de aanmeersteiger van Nieuw Amsterdam en arriveerden rond 02.00u. De politie van Nieuw Amsterdam was reeds ingeschakeld. Het betreft in deze een Guyanese visser, die als kapitein samen met vier bemanningsleden op zee voer.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de kapitein te water is geraakt. Volgens de vissers is de jongeman naar achteren gelopen en hij is door tot nog toe onbekende reden in zee terechtgekomen. Ze probeerden hem uit het water te redden, maar vanwege de sterke stroming lukte het hen niet.

Na enige tijd werd zijn lijk uit het water gehaald. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Er zijn geen tekenen van misdrijf op het lichaam aangetroffen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal een beslissing worden genomen.