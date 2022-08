Elektriciteitsstoring NIS verholpen; evenementen en activiteiten gaan door

Een elektriciteitsstoring die het Nationaal Indoor Stadion (NIS) had getroffen, is sneller dan verwacht verholpen dankzij professionele hulp. Alle geplande evenementen en activiteiten in NIS gaan dus normaal door.

Dat heeft de locatie, ook wel bekend als de Anthony Nesty Sporthal, vandaag bekend gemaakt.

NIS-directeur Joël ‘Bordo’ Martinus had afgelopen weekend laten weten er sprake zou zijn van een elektriciteitsprobleem in het gebouw. Zo was de stroom tijdens een event afgelopen zaterdag wel drie keer uitgevallen.

Er zou circa 3 weken hieraan gewerkt worden tot en met 17 september, waardoor het NIS gesloten zou zijn en geplande evenementen dus geen doorgang zouden vinden.

Dit nieuws kwam hard aan bij organisatoren. Die kunnen nu dus weer rustig ademhalen.