Bavp’er gestoken en beroofd van wapen bij aanhouding ongewenste gast

Een 58-jarige man, die buitengewoon agent van politie (bavp) is, is afgelopen nacht door een tot nu toe onbekende man neergestoken en beroofd van zijn jachtgeweer aan de Grote Combéweg in Suriname. Ook zijn autobanden werden lek gestoken (foto). Het slachtoffer werd door familieleden naar het ziekenhuis gebracht waar hij ter verpleging is opgenomen.

X.S., een dochter van het slachtoffer, zegt in gesprek met Waterkant.Net dat haar vader tegen 03.45u uur in de hangmat op balkon aan de Rierstraat aan het slapen was. Een ongewenste gast zou op dat moment over de schutting van het huis, op het erf zijn gesprongen waarna de honden van de buren begonnen te blaffen en de man wakker werd.

In eerste instantie dat het slachtoffer dat het om een hond ging en maakte een tjoerie. Bij die gelegenheid sprong de onbekende man weer terug over de schutting en begon de bewoner uit te schelden. Die pakte zijn door een vergunning gedekt jachtgeweer en stapte in zijn voertuig, om de inmiddels weggelopen ongewenste gast te gaan zoeken.

In de Louiselaan werd de ongewenste gast gesignaleerd waarna het slachtoffer die bavp’er is tot arrestatie wilde overgaan.

Er ontstond een worsteling tussen het slachtoffer en de ongewenste gast waarna een schot uit het jachtgeweer werd gelost. Tijdens de worsteling zag de ongewenste gast kans het slachtoffer meerdere steken met een groot mes toe te brengen en maakte het jachtgeweer van het slachtoffer afhandig. Met de kolf van het geweer werd het slachtoffer verder mishandeld.

Na de mishandeling liep de man naar het voertuig van het slachtoffer en stak twee banden kapot waarna hij in een onbekende richting vluchtte. Het slachtoffer reed het voertuig met de kapotte banden weer naar huis, waarna hij door zijn schoonzoon en dochter naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Naar verluidt zou het slachtoffer veel bloed hebben verloren.

De dochter van het slachtoffer is helemaal niet te spreken over de behandeling van de politie. Zij werden door bureau Centrum verwezen naar post Geyersvlijt. Post Geyersvlijt op hun beurt heeft de vrouw weer verwezen naar bureau Centrum om daar aangifte te doen. Uiteindelijk verscheen de politie veel later bij de spoed eisende hulp om een aangifte op te nemen over het geval.

Volgens de dochter maakt haar vader het nu goed en is in stabiele toestand. Er is nog geen aanhouding gepleegd in de zaak. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.