Symbolisch gedenkteken ter nagedachtenis van verkeersslachtoffers

In verband met de Verkeersveiligheidsmaand in Suriname en in het bijzonder vanwege het thema dit jaar, ‘Gedenk verkeersslachtoffers, creëer kansen voor leven’ wordt er vandaag maandag 29 augustus van 09.30u – 10.30u een plechtigheid gehouden.

Minister Kenneth Amoksi, het Verkeersveiligheids Instituut (VVI) en de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname zullen korte toespraken houden over het verloop van de maand tot zover.

Na de toespraken zal de minister een symbolisch gedenkteken ter nagedachtenis van de verkeersslachtoffers onthullen. De plechtigheid vindt plaats bij de rotonde nabij de Jules Wijdenboschbrug.