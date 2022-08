Politie lost schoten bij achtervolging stelende taxichauffeur zonder rijbewijs

De politie van Nieuwe Haven heeft zondag tijdens een wilde achtervolging twee waarschuwingsschoten gelost, om de 32-jarige taxichauffeur Roué A. aan te houden wegens diefstal.

Hieraan voorafgaand pikte de taxichauffeur een klant op bij de Wijdenboschbrug met als eind bestemming Hanna’sLustweg. Ter plaatse aangekomen overhandigde de klant zijn mobiele telefoon aan de taxichauffeur om een kaart voor hem op te waarderen en tegelijkertijd zijn mobiele nummer in te voeren, zodat de klant hem indien nodig weer kon bellen.

De taximan was zogenaamd de kaart aan het opwaarderen, toen hij plotseling wegreed met de telefoon van de klant.

De benadeelde stapte naar de politie van De Nieuwe Grond, die op haar beurt de aangever naar politie Nieuwe Haven stuurde. Daar aangekomen gaf hij een beschrijving van de taxichauffeur. De agenten gingen op onderzoek uit en troffen bij het bedoelde taxibedrijf een man aan. Het doorgegeven postuur kwam overeen met dat van hem.

Terwijl de wetsdienaren bezig waren hem te ondervragen reed de man ineens in volle vaart weg. Hij werd achterna gezeten door de politie. Ondanks herhaaldelijke pogingen lukte het de sterke arm van de wet niet om de verdachte tot stoppen te brengen. Uiteindelijk was de politie genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen, waarna de taxichauffeur zijn auto tot stilstand bracht.

Hij werd aangehouden en overgebracht naar politiebureau Nieuwe Haven. Bij de voorgeleiding verklaarde de verdachte dat hij uit vrees voor de politie was weggereden, omdat hij niet in het bezit is van een rijbewijs.

In het belang van het onderzoek is de taxichauffeur na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.