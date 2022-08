Feestvierders zakken door overkapping bushalte tijdens carnaval in Londen

Afgelopen weekend ging het Notting Hill Carnival voor het eerst na twee jaar weer van start in Londen. Een aantal feestvierders vond het een goed idee om bovenop een overkapping van een bushalte te dansen. Aangezien de constructie niet daarvoor gemaakt is, was het logisch gevolg dat ze naar beneden donderden, zoals in onderstaand filmpje te zien is.

Het gebeurde bij een bushokje van Kensal House (Stop R). Een dame klom als eerste op de overkapping en begon te dansen en te twerken onder luid gejuich van de honderden feestgangers op straat, nabij de bushalte. Kort daarna besloten meerdere feestgangers het dak te betreden. Onder hen ook een jongeman met een NATIO Suriname shirt.

In onderstaand filmpje is te zien hoe het dak dan bezwijkt onder de dansende feestvierders en de mensen naar beneden vallen. Niets vermoedend publiek, dat onder overkapping loopt, wordt daarbij ook geraakt.

De Metropolitan Police heeft bevestigd dat er twee mensen gewond zijn geraakt. Bekijk de beelden hieronder: