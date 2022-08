CARICOMS eerste World Trade Center opent in februari in Guyana

Het eerste World Trade Center dat in de Caribische Gemeenschap (CARICOM) wordt opgericht, komt in Guyana te staan. Als alles volgens planning verloopt zal het centrum in februari 2023 worden geopend, meldt Demerara Distillers Limited (DDL), het lokale bedrijf dat het centrum naar het buurland van Suriname brengt.

Een team van DLL onder leiding van uitvoerend voorzitter Komal Samaroo heeft afgelopen week gesprekken in New York gevoerd met World Trade Centers Association (WTCA) over het opzetten van het World Trade Center, Georgetown, Guyana.

Er werden uitgebreide discussies gevoerd over kwesties met betrekking tot handelsmerken, geografische aanduidingen, markttoegang, branding, wereldwijde handel en investeringsbeleid en strategieën om de belangen van kleine ondernemingen te behartigen om hun duurzaamheid te waarborgen.

“Het bezoek en de discussies met de WTCA-functionarissen hebben ons een beter idee gegeven van hoe we het werk van WTC Georgetown het beste kunnen benutten. Niet alleen om de markt voor de producten van DDL uit te breiden, maar ook om de handel te bevorderen en de markttoegang voor producten uit Guyana te vergemakkelijken, met name door training en het delen van informatie tussen kleine en middelgrote ondernemingen”, zegt Samaroo.

De voorzitter is ervan overtuigd van het enorme voordeel dat een World Trade Center in Guyana het bedrijfsleven zal bieden via zijn netwerk van relaties met centra over de hele wereld. “We overwegen ook om één verdieping van de faciliteit aan te wijzen als toeristische attractie, wat zal dienen als een aangename leerzame ervaring voor zowel Guyanese als buitenlandse bezoekers”, laat Samaroo weten.

Tijdens het bezoek aan New York heeft het DDL-team een ​​aantal media ontmoetingen gehouden, beleefdheidsbezoeken afgelegd bij de Guyana Permanente Missie bij de Verenigde Naties en het consulaat van Guyana.