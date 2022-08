Alerte buurtbewoners van de Moeljoweg in Suriname, hebben zondagmorgen de 33-jarige Darryl H. aangehouden en aan de politie van Meerzorg overgedragen.

Deze man werd in een woning van een buurtbewoner aangetroffen, waar hij een gascilinder had klaargezet om mee te nemen. Hij werd op heterdaad door de bewoners betrapt, die snel in actie kwamen en hem konden aanhouden.

De verdachte ontkent het feit met klem. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.