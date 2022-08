Brand in magazijn aan de Nieuwe Charlesburgweg

De Surinaamse brandweer werd vanmorgen ingeschakeld nadat er rond 07.50u een melding van brand binnenkwam. Tijdens laswerkzaamheden bij een verlaten magazijn aan de Nieuwe Charlesburgweg in Suriname, zou er brand zijn ontstaan.

Een lasser had de opdracht van de eigenaar gekregen, om extra beveiliging voor de deuren te lassen omdat junkies zich in het gebouw ophielden. Tijdens laswerkzaamheden zou een vonk naar binnen zijn gegaan waardoor papier en plastiek vlam vatte.

De lasser voelde de hitte aan de ijzeren deur en zag rookontwikkeling, waarna hij de brandweer en de politie alarmeerde. De brandweer moest een opening in een van de ijzeren deuren snijden om het vuur te blussen.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het is vooralsnog onduidelijk of het magazijn tegen brand verzekerd is. De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek.