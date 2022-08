76-jarig slachtoffer gewapende woningoverval Larecoweg overleden

De 76-jarige Sabitra Gangaram Panday, die in de nacht van 15 augustus slachtoffer was van een roofoverval gepleegd op een winkel annex woning aan de Larecoweg, is hedenochtend overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Door de gewapende woningoverval gepleegd door vijf criminelen zou ze een trauma hebben opgelopen.

De daders waren gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens en een mes. Ze hebben de voordeur van de winkel geforceerd en via de ontstane opening verschaften ze zich toegang tot het pand. Ten tijde van de overval waren in totaal vijf slachtoffers aanwezig in het pand te weten de moeder, twee zonen en twee kleinkinderen, die mishandeld en gekneveld werden achtergelaten.

Vernomen wordt dat het slachtoffer kort na de beroving een beroerte kreeg. Ze werd toen opgenomen in het ziekenhuis en is vandaag, na acht dagen opname, overleden.

Een familielid zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat het slachtoffer niet bekend was met een ziekte. Ze was een alleenstaande moeder die haar kinderen alleen groot heeft gebracht.

De dochter van de overledene schreef op haar Facebook pagina dat heel Saramacca weet hoe haar moeder heeft gestruggeld om haar kinderen tot waardige burgers te maken en dan moet ze op haar oude dag dit meemaken. Karma zal zijn werk doen. Zij deed gewoon alles zelf; ze was een hardwerkende vrouw”.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.