TV: Verleider laat spoor van schulden en gebroken harten achter bij vele vrouwen

Deze muzikant was zondagavond te zien in het Nederlandse TV programma Undercover in Nederland. Hij zou diverse vrouwen hebben verleid en een spoor van schulden en gebroken harten bij hen hebben achtergelaten.

Undercover in Nederland is een Nederlands reportageprogramma uitgezonden door SBS6, waarbij programmamaker en presentator Alberto Stegeman in diverse milieus infiltreert om er opnames te maken met een verborgen camera door zelf ook ‘undercover’ te gaan.

Zondag 28 augustus ging het om de bekende gitarist van Surinaamse afkomst Gerold O. uit Rotterdam. Diverse vrouwen benaderden presentator Alberto Stegeman met het verhaal hoe hij hen verleide en vervolgens grote geldbedragen van ze leende en nooit meer terug betaalde. Daarna was hij spoorloos.

Het gaat om enorme bedragen en hij heeft vaak tegelijkertijd relaties met de verschillende vrouwen. De dames in kwestie dachten in hem hun droomman te hebben gevonden, maar komen allemaal bedrogen uit.

Alberto gaat de confrontatie aan, samen met een van de gedupeerde vrouwen.