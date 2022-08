Paul de Haan doet boekje open over situatie bij SLM

De ex-directeur van de SLM Paul de Haan heeft dit weekend de Nederlandse media gesproken over zijn vlucht uit Suriname. In een uitgebreid interview deed hij een boekje open over zijn periode als hoogste man bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij.

De 47-jarige De Haan had plannen om flink te reorganiseren. Bij de SLM werken 600 mensen hetgeen relatief meer is dan EasyJet of zelfs KLM heeft. Maar het was helemaal niet zo makkelijk want hij kreeg daarbij te maken met partijpolitiek, waarbij mensen die door de partij waren geaccommodeerd hun baan niet mochten verliezen’.

Zelfs binnen de Raad van Commissarissen (RvC) kreeg hij te maken met partijpolitiek en tegenwerking. RvC-lid Ruben Ravenberg (ABOP) zou hem op de radio bijvoorbeeld een crimineel hebben genoemd, zegt hij. En toen De Haan verder in de kosten moest snijden vanwege stijgende brandstofprijzen, verdwenen ook de ‘voordeeltjes’ van de leden van de RvC.

In het interview zegt De Haan dat gratis vliegen er voor leden van de RvC er toen niet meer in zat. “Een klap voor mensen die in een enkel geval op vrijdag businessclass naar Amsterdam vliegen, daar de bloemetjes buiten zetten en op zondag weer terug naar Suriname vliegen“, is te lezen in het interview.

Toen door RvC lid Leo Brunswijk (ABOP) naar buiten werd gebracht dat de SLM dure externen zou hebben ingehuurd, verschenen er op sociale media doodswensen aan De Haan gericht. In het parlement riepen enkele DNA-leden op hem zijn paspoort af te nemen en hem op te sluiten.

De Haan geeft toe dat hij de externen heeft ingehuurd, maar zegt ook dat dit bij een herstructurering nodig is en niet ongewoon is. “Voor een land als Suriname is een uurtarief van 200 euro per uur torenhoog, maar internationaal is het eerlijk gezegd nog heel goedkoop“, zegt een onderzoeker daarover in het artikel.

Uiteindelijk voelde De Haan zich zo ernstig bedreigd dat hij midden in de nacht besloot om met zijn gezin naar de grens met Frans-Guyana te rijden en verder naar Cayenne te gaan, waar ze het vliegtuig richting Europa namen.