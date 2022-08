Musicus Ronald Snijders in Suriname

Musicus Ronald Snijders is weer in zijn geboorteland. Dit voor een solo-optreden in Royal Torarica bij de Graduate Ceremony van FHR Lim A Po Institute for Higher Education (FHR).

Snijders gaf op zaterdag 27 augustus van 11 tot 12.30 u een voor het publiek vrij toegankelijke Meet & Greet plus persontmoeting in Readytex Art Gallery aan de Steenbakkerijstraat in centrum van Paramaribo. Daarbij zal hij naast uiteraard wat fluitspel vertellen over zijn huidige en toekomstige activiteiten, onder andere in het kader van de toekenning aan hem van de belangrijkste Nederlandse jazzprijs, de de Boy Edgar prijs.

“Ik vind het voor mijn jeje/ ziel van essentieel belang om het kader van de dit jaar unaniem door de jury aan mij toegekende Boy Edgar jazzprijs tenminste ook even in mijn geboorteland te zijn”, aldus Snijders.

De musicus heeft een orkestwerk, getiteld ‘Paramaribo Rhapsody’, gebaseerd op populaire Surinaamse volksmelodieën gecomponeerd. “Het is in muzikaal opzicht gebaseerd op enkele populaire Surinaamse melodieën: Desame, Bigi Kaiman, Buriki jesi langa, Akrema, Faja Siton, Na mi tori tapu, en mijn eigen vaak uitgevoerde melodie Saramaka. Van dit werk heb ik een speciale videoclip, die ik aan verschillende televisiezenders in Suriname zal aanbieden.”

Ronald Snijders, ook wel de tovenaar op de fluit genoemd, krijgt de Boy Edgar prijs in december uitgereikt tijdens een concertavond in Amsterdam. Snijders was vorig jaar december voor het laatst in zijn geboorteland.