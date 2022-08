Meerdere doden nadat vrachtwagen inrijdt op barbecuefeest

In Nederland is een vrachtwagen vanavond ingereden op een groep bewoners, die hun jaarlijkse barbecuefeest hadden. Bij het incident zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen meldt de politie.

Het gebeurde tijdens een drukke buurtbarbecue in de Hoeksche Waard, Nieuw-Beijerland. De vrachtwagenchauffeur reed een dijk af. Hij zou hebben stilgestaan en opeens gas hebben gegeven en recht door een tent hebben gereden.

Op het moment van de aanrijding was er een buurt barbecue waar veel mensen aanwezig waren. Er werden meerdere mensen meegesleurd. Meerdere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling.

De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Het onderzoek is in volle gang.