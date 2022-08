Lijk in verre staat van ontbinding aangetroffen in woning

Een lijk van een manspersoon is vrijdag in verre staat van ontbinding aangetroffen in een woning aan de Frederikalaan. Volgens verklaringen van buurtbewoners gaat het om een 72- jarige buitenlander, die pas een maand in Suriname was.

Toen bewoners hem enkele dagen niet hadden gezien schakelden zij de beheerder van het appartement in, die poolshoogte nam. Nadat hij de deur van het appartement opende, ontdekte hij het lichaam van de overledene.

Hij werd liggend zonder kledingstukken op bed aangetroffen. De politie van Kwatta werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Volgens de politie zijn er op het lijk geen sporen van misdrijf waargenomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk naar het mortuarium vervoerd.