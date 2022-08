Weer geparkeerde auto door dieven gesloopt in de nacht

Een man in Suriname kreeg vanmorgen de schrik van zijn leven, toen hij de door hem geleende Toyota Vitz gesloopt aantrof aan de Morgenroodstraat, een zijstraat van de Rahemalweg.

Dieven zijn er in de nacht vandoor gegaan met de voorbumper, grill, voorlampen en de auto accu. De voorbumper is met het kenteken buitgemaakt. De ongewenste gasten hebben ook in het voertuig ingebroken en wat zaken ontvreemd.

De aangever had de auto van zijn neef geleend. Omdat de weg onbegaanbaar was, besloot de aangever deze op de hoek te parkeren. Hij bracht de nacht bij zijn nicht door.

Toen hij vanmorgen wakker werd en naar de auto liep om weg te rijden kreeg hij bijna een hartstilstand. Hij schakelde de Surinaamse politie meteen in, die voor onderzoek ter plaatse ging. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.