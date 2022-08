Rovers overrompelen slachtoffer in slaap en laten hem gekneveld achter

Vier criminelen hebben in de nacht van woensdag op donderdag nacht een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Munderweg in Suriname.

Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw des huizes in de vroege ochtend van huis vertrok richting de markt om groenten te kopen. Op dat moment was haar zoon alleen thuis, toen de daders via de achterdeur het huis binnendrongen.

De achterdeur is daarbij geforceerd. De zoon werd in zijn slaap overmeesterd en gekneveld achtergelaten. De buit betreft een geldbedrag in SRD, valuta en waardevolle sieraden. Na de daad verlieten de daders de plaats.

De politie van Munder werd hierover gewaarschuwd, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.