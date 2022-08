Pitbull ontsnapt en bijt tv-kijkend meisje (11) dood

De 11-jarige Rachel Bhagwandeen is donderdagochtend tragisch om het leven gekomen in het huis van haar oom in San Fernando, Trinidad en Tobago.

Het slachtoffer was samen met haar 9-jarige broertje Jaylon, televisie aan het kijken toen zij rond 11.00 uur in de woning werden aangevallen door een pitbull van het erf die was ontsnapt uit zijn hok.

Naar verluidt duwde Rachel haar broer naar de deur en zei dat hij moest rennen voor zijn leven. Jaylon wist te ontkomen en sloeg alarm, maar zijn zus werd door de hond gegrepen en verscheurd.

Het beest liet het meisje niet los, totdat de eigenaar na 10 tot 15 minuten ter plaatse kwam. Het slachtoffer heeft ter plaatse het leven gelaten.